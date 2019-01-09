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Adana'da 31 Aralık 2015'ten beri beklenen kar yağdı

Adanalıların kara olan hasreti 3 yıldır devam ederken, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürse de tanıklık edenleri sevindirdi.

DHA | 09.01.2019 - 09:02..
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Daha önce Adanalıların kara özlemini azaltmak için Toros Dağları'ndan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin önüne 4 kamyon kar taşınmış ve halk ilgi göstermişti.

Bu olayın ardından 2 yıl geçti ve kar kısa da olsa Adanalılara yüzünü göstererek belki kar yağışı devam eder dedirtti.

Adana'da 31 Aralık 2015'ten beri beklenen kar yağdı

SADECE BİR KAÇ DAKİKA SÜRDÜ

Adana'da saat 03.30 sıralarında başlayan kar yağışı, bir kaç dakika sürdü. Özellikle merkez Çukurova ilçesinde kısa süreli etkili olan kar yağışını gören bazı vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu anı kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Adana'da 31 Aralık 2015'ten beri beklenen kar yağdı

MİNİK KARDAN ADAM YAPTI

Paylaşılan bir fotoğrafta, otomobilin üzerine minik bir kardan adam yapıldığı görüldü. Gece olması nedeniyle çoğu Adanalı, kar yağışına tanıklık edemedi.

Adana'da 31 Aralık 2015'ten beri beklenen kar yağdı

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