Adana'da 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Uyuşturucu ve kaçak sigara için ekipler, Sarıçam ilçesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
ŞÜPHELENİLEN ARAÇ ARANDI
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park Alanı uygulama noktasında bir otomobilden şüphelendi.
361 KİLO NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagajda 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Polis, otomobilde bulunan H.K. ve M.M. adlı şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.