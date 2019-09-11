Adana'da 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

1 Berkay ve Arda Turan'dan duruşma sonrası açıklamalar Arda Turan'ın 2 yıl 8 ay ceza alması ile sonuçlanan davanın ardından her iki taraftan da çarpıcı açıklamalar geldi. Berkay cezayı yeterli bulmazken Arda Turan tazminat davasına hazırlandığını söyledi.

2 Bursa'da üvey anne cinayeti 20 yıl sonra ortaya çıktı Kendini çatı katında astığı belirlenen Emine Ünal'ın davasında yeni gelişmeler yaşandı. 20 yıl sonra davada cinayeti evlatlık İshak Ünal işlediği belirlendi ve evlatlık müebbet hapis cezası aldı.

3 HDP önünde eylem yapan aile sayısı 23 oldu HDP İl Binası önünde 9 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, bugün itibarıyla 23'e çıktı.

4 Mehmet Ekici ve Linnes kadro dışı bırakıldı Türkiye Futbol Federasyonu, takımların 28 kişilik kadrolarını açıkladı. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Galatasaray'da ise Linnes kadro dışı bırakıldı.

5 Süper sağlıklı 8 probiyotik besin Sindirim sağlığından depresyon tedavisine kadar birçok faydası bulunan probiyotiklerin en sağlıklı 8 kaynağını, Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin sıraladı.

6 Tekirdağ'da bağış adı altında rüşvet toplayan okul müdürü Okulda yapılan aramada, üzerinde öğrenci isimleri yazılı olduğu bağış ibaresi bulunan, kağıda sarılı toplam bin 500 TL bulundu.