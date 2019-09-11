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Adana'da 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan arama sonrası, 361 kilo kaçak nargile tütünü yakalandı.

İHA | 11.09.2019 - 10:32..
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Uyuşturucu ve kaçak sigara için ekipler, Sarıçam ilçesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ŞÜPHELENİLEN ARAÇ ARANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park Alanı uygulama noktasında bir otomobilden şüphelendi.

Adana'da 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

361 KİLO NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagajda 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Polis, otomobilde bulunan H.K. ve M.M. adlı şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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