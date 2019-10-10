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Adana'da 4 ayda 8 eve giren hırsızlar yakalandı

8 evden yaklaşık 500 bin liralık hırsızlık yapan ve evlerin birinden çaldıkları altın takı dolu çelik kasayı forkliftle taşımaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 5 zanlıdan 3'ü, tutuklandı.

AA | 10.10.2019 - 11:18..
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Adana kent merkezinde son 4 ayda 8 evden kapı kilit göbeğinin kırılarak girilmesi sonucu, yaklaşık 500 bin liralık hırsızlık gerçekleştirildi.

İhbarlar üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden olayları 5 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

3'Ü BİR EVE GİRERKEN, DİĞER İKİSİ EVLERİNE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Ekip, yaptığı çalışmayla şüphelilerin kimliğini ve adresini tespit etti. Zanlılar Özgür E, İhsan E. ve Emre E, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir eve girmeye çalışırken, Hakan Emre B. ve Baki Feyyaz C. ise evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Özgür E. ile İhsan E'nin kardeş olduğu, birlikte kuaför salonu işlettiği öğrenildi.

Adana'da 4 ayda 8 eve giren hırsızlar yakalandı ViDEO

70 BİN TL'LİK HIRSIZLIK

Şüphelilerden Özgür E, İhsan E, Hakan Emre B. ve Baki Feyyaz C'nin merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki daireden yaklaşık değeri 70 bin lira olan içinde 2 altın set, 2 burma bilezik, 50 çeyrek altın, 4 yarım altın ve 200 avronun bulunduğu çelik kasayı çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'da 4 ayda 8 eve giren hırsızlar yakalandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Özgür E, kardeşi İhsan E. ve Hakan Emre B. tutuklandı, Baki Feyyaz C. ve Emre E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 4 ayda 8 eve giren hırsızlar yakalandı

Adana'da 4 ayda 8 eve giren hırsızlar yakalandı

Adana'da 4 ayda 8 eve giren hırsızlar yakalandı

Adana'da 4 ayda 8 eve giren hırsızlar yakalandı

Adana'da 4 ayda 8 eve giren hırsızlar yakalandı

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