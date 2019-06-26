Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun

Adana'nın Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde kurumlara para transferi yapmak isteyen banka görevlileri 4 milyon 795 bin euroyu 2 çuval içine koydu.

Parayı taşıyan güvenlik görevlisi, para nakil aracına binmeden kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek kaçtı.

NEREDEYSE 5 MİLYON EUROYLA KAYIPLARA KARIŞTI

Bunun üzerine diğer görevliler, kaçan güvenlik görevlisinin takip etti, ancak yakalamadı.

Çağırılan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede soyguna karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.