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Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun

Bir bankanın transferini yapan güvenlik görevlisi, milyonlarca euroyu beraberinde alarak kaçtı gitti.

DHA | 26.06.2019 - 08:43..
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde kurumlara para transferi yapmak isteyen banka görevlileri 4 milyon 795 bin euroyu 2 çuval içine koydu.

Parayı taşıyan güvenlik görevlisi, para nakil aracına binmeden kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek kaçtı.

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Bunun üzerine diğer görevliler, kaçan güvenlik görevlisinin takip etti, ancak yakalamadı.

Çağırılan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede soyguna karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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