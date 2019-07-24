Adana'da 500 polisli sahte içki operasyonu

Adana polisi, son 24 günde 12 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından 500 polisle, 116 farklı adrese operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

500 polis, eş zamanlı olarak 116 farklı adrese sahte ve kaçak içki operasyonu düzenledi.

ÇOK SAYIDA ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda 432 şişe sahte ve kaçak içki, 500 paket kaçak sigara, 21 şişe etil alkol, 70 litre boğma içki, 50 içki yapımında kullanılan aroma, bidon içerisinde 10 Litre satışa hazır halde viski, bidon içerisinde 10 Litre satışa hazır halde rakı, çok sayıda İçki şişe kapağı ve etiketi, 3 pompalı tüfek, 1 mavzer tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 91 fişek ele geçirildi.

İMALATHANEDEKİ APARATLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramada; 3 bin 280 litre etil alkol, 30 litre gliserin, 5 litre yapılmış viski, 50 tek kullanımlık viski aroması, 34 anason yağı , 2 alkol üretiminde kullanılan derece ölçer, 1 hazırlanan alkolleri şişelemek için kullanılan huni ele geçirildi.

Operasyonda 600 şişe etil alkol, kontrolleri yapılmak üzere Adana İl Gıda Tarım Müdürlüğü görevlilerine verildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olaylarla ilgili toplam 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

SON 1 AY İÇİNDE HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ SAYISI ARTTI

1 Temmuz'dan itibaren Adana'da 12, Mersin'de 9, Osmaniye'de 1 ve Niğde'de 1 kişi olmak üzere 24 günde, 23 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti.