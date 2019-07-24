taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7103
Euro
6.3718
Altın
1421.06
Borsa
102556.15
Gram Altın
260.932

Adana'da 500 polisli sahte içki operasyonu

Şehir merkezinde gerçekleşen operasyonda çok sayıda sahte içki ve aparatları, Adana İl Gıda Tarım Müdürlüğü teslim edildi.

İHA | 24.07.2019 - 09:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana polisi, son 24 günde 12 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından 500 polisle, 116 farklı adrese operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

500 polis, eş zamanlı olarak 116 farklı adrese sahte ve kaçak içki operasyonu düzenledi.

Adana'da 500 polisli sahte içki operasyonu

ÇOK SAYIDA ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda 432 şişe sahte ve kaçak içki, 500 paket kaçak sigara, 21 şişe etil alkol, 70 litre boğma içki, 50 içki yapımında kullanılan aroma, bidon içerisinde 10 Litre satışa hazır halde viski, bidon içerisinde 10 Litre satışa hazır halde rakı, çok sayıda İçki şişe kapağı ve etiketi, 3 pompalı tüfek, 1 mavzer tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 91 fişek ele geçirildi.

Adana'da 500 polisli sahte içki operasyonu

İMALATHANEDEKİ APARATLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramada; 3 bin 280 litre etil alkol, 30 litre gliserin, 5 litre yapılmış viski, 50 tek kullanımlık viski aroması, 34 anason yağı , 2 alkol üretiminde kullanılan derece ölçer, 1 hazırlanan alkolleri şişelemek için kullanılan huni ele geçirildi.

Operasyonda 600 şişe etil alkol, kontrolleri yapılmak üzere Adana İl Gıda Tarım Müdürlüğü görevlilerine verildi.

Adana'da 500 polisli sahte içki operasyonu

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olaylarla ilgili toplam 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Adana'da 500 polisli sahte içki operasyonu

SON 1 AY İÇİNDE HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ SAYISI ARTTI

1 Temmuz'dan itibaren Adana'da 12, Mersin'de 9, Osmaniye'de 1 ve Niğde'de 1 kişi olmak üzere 24 günde, 23 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti.

Adana'da 500 polisli sahte içki operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

56
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

96
Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

43
Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

122
Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

46
Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya doğum günü mesajı

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya doğum günü mesajı

11
Merve Sevi dantelli mayosuyla poz verdi

Merve Sevi dantelli mayosuyla poz verdi

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir