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Adanalı seyis odasında ölü bulundu

58 yaşındaki seyis, hipodromda kaldığı odada ölü olarak bulundu.

İHA | 30.05.2019 - 08:57..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahalesi'nde meydana gelen olayda, 58 yaşındaki seyis Can Ozon, sabah atların yanına gelmeyince diğer seyis arkadaşları şüphelenip hipodromda kaldığı odaya gitti.

KALDIĞI ODADA ÖLÜ BULUNDU

Kapıyı çaldılar, ancak Ozon ses vermeyince içeri girdiler. Ozon'un hareketsiz yattığını gören arkadaşları, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ozon'un hayatını kaybettiğini saptadı.

Adanalı seyis odasında ölü bulundu

BİRÇOK HASTALIĞI VARDI

Ozon'un birçok rahatsızlığı olduğu, ölüm nedeninin de bu hastalıklara bağlı olduğu belirlendi.

Adanalı seyis odasında ölü bulundu

Adanalı seyis odasında ölü bulundu

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