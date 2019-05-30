Adanalı seyis odasında ölü bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahalesi'nde meydana gelen olayda, 58 yaşındaki seyis Can Ozon, sabah atların yanına gelmeyince diğer seyis arkadaşları şüphelenip hipodromda kaldığı odaya gitti.

KALDIĞI ODADA ÖLÜ BULUNDU

Kapıyı çaldılar, ancak Ozon ses vermeyince içeri girdiler. Ozon'un hareketsiz yattığını gören arkadaşları, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ozon'un hayatını kaybettiğini saptadı.





BİRÇOK HASTALIĞI VARDI

Ozon'un birçok rahatsızlığı olduğu, ölüm nedeninin de bu hastalıklara bağlı olduğu belirlendi.



