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Adana'da 665 litre sahte içkiye el konuldu

Çiftlik evinde yapım aşamasında ve satışa hazır 665 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

AA | 27.03.2020 - 10:33..
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çiftlik evinde sahte içki üretildiğini tespit etti.

665 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 665 litre sahte içki ele geçirdi. İçkiyi imha eden ekipler, şüpheli Ö.Y'yi gözaltına aldı.

Adana'da 665 litre sahte içkiye el konuldu

ZANLI SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 665 litre sahte içkiye el konuldu

Adana'da 665 litre sahte içkiye el konuldu

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