Adana'da 665 litre sahte içkiye el konuldu

Türkiye Bankalar Birliği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli Çek Ödeme Destek Kredisi sunulacağını bildirdi.

Ülkede, koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

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Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı

Koronavirüs bilgilendirme sitesi Cumhurbaşkanlığı tarafından faaliyete geçirildi. Sitede hem Türkiye hem de dünyadan anlık veriler bulunuyor.