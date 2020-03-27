Adana'da 665 litre sahte içkiye el konuldu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çiftlik evinde sahte içki üretildiğini tespit etti.
665 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 665 litre sahte içki ele geçirdi. İçkiyi imha eden ekipler, şüpheli Ö.Y'yi gözaltına aldı.
ZANLI SERBEST KALDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.