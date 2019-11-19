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Adana'da 80 yaşındaki kadın, tartıştığı eşini bıçakladı

Tartıştığı dini nikahlı eşi tarafından başından ve kollarından bıçaklanan Celal S., tedavisinin ardından eve döndü.

DHA | 19.11.2019 - 14:22..
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Adana Seyhan İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Rahime B. (80), tartıştığı dini nikahlı eşi Celal S.'yi (63) başından ve kollarından bıçaklayarak yaraladı.

ALKOL ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Rahime B.'nin, eşi vefat edince Celal S. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı belirtildi. Aradan geçen süre içinde Rahime B., ilk eşinden olan çocuklarından birinin izini kaybetti. Bunun üzerine yaşlı kadın, sürekli alkol almaya başladı. Giderek psikolojik sorunlar yaşayan Rahime B., olay günü Celal S. ile tartışmaya başladı.

BAŞINDAN VE KOLLARINDAN BIÇAKLADI

Kavganın büyümesi üzerine kadın, mutfaktan aldığı bıçakla Celal S.'yi başından ve kollarından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Celal S., ambulansla hastaneyle kaldırıldı.

Adana'da 80 yaşındaki kadın, tartıştığı eşini bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Polisler tarafından, Rahime B.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Kadın, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

''ŞİMDİ ERKEK ŞİDDETE UĞRADI''

Olayın ardından Rahime B., ilk eşinden olan çocuklarının evine gitti. Yaralı Celal S. ise tedavisinin ardından evine döndü. Sürekli kadınların şiddet görürken, aynı olayın kendisinin başına geldiğini anlatan Celal S., "Çocuğunu bulamayınca psikolojisi bozuldu. Sürekli içki içmeye başladı. Kendisine bırakmasını söyledim ama beni dinlemedi. Beni önce odunla dövüp sonra bıçakladı. İstesem ben de onu döverdim ama yapmadım. Hep kadınlar şiddet görüyor diyorlar. Şimdi ben de bu şiddete maruz kaldım." dedi.

Adana'da 80 yaşındaki kadın, tartıştığı eşini bıçakladı

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