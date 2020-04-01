Adana'da 86 bin kaçak maske ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde merdiven altı eldiven, maske ve tulum üretildiği belirlenen 3 iş yerine baskın düzenledi.

330 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ MASKELERE EL KONULDU

İş yerlerinde yapılan aramada, piyasa değeri 330 bin TL olan 86 bin 50 maske ve 6 dikiş makinesi ele geçirildi.

Koruyucu maskelerin filtresiz kumaştan üretildiği tespit edilirken, baskında ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 3 kişi gözaltına alındı.