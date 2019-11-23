Adana'da kaçak içki operasyonu gerçekleşti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde kaçak içki yapıldığı bilgisine ulaştı.

865 LİTRE KAÇAK İÇKİ

Polis, bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında satışa hazır halde 265 litre, fermente şeklinde ise 600 litre olmak üzere 865 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da 865 litre kaçak içki ele geçirildi VİDEO



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, olayla ilgili C.K. isimli şahsı gözaltına alırken kaçak içkileri de yerinde imha etti. Zanlı ise sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.