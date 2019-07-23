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Adana'da Afganistan uyruklu 99 mülteci sınır dışı edildi

Ülkelerindeki savaştan kaçıp kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu 99 göçmene bir de 359 bin lira para cezası kesildi.

İHA | 23.07.2019 - 08:50..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'ya kaçak yollarla gelen Afganistan uyruklu vatandaşların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda otoyoldan yaya olarak gelen 99 kaçak göçmen yakalandı.

PARA CEZASI ALIP, SINIR DIŞI EDİLDİLER

Şahıslar, Yabancılar Şube Müdürlüğüne getirilip 359 bin lira para cezası kesildikten sonra sınır dışı edilmesi için Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne verildi. Buradan da göçmenler sınır dışı edildi.

Adana'da Afganistan uyruklu 99 mülteci sınır dışı edildi

KAÇAKÇILIK İÇİN 5'ER BİN LİRA VERMİŞLER

Afganistan uyruklu vatandaşların ülkelerindeki savaştan kaçıp İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları bunun için de 5'er bin lira para verdikleri öğrenildi. İnsan kaçakçılarının göçmenleri polislerin uygulama yaptığı noktalara 2 kilometre kala araçlardan indirip yaya gönderdikleri de belirlendi.

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