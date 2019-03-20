Zabıtalarla CHP'li grup arasında arbede

Kayseri'de postacı, kurye ve vergi dairesi çalışanı gibi davranıp, tebligat imzalattıkları kişilerin imzalarını hileli yöntemlerle senetlere işleterek, dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi.

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Yanal'dan Alper Potuk'a: Kendine ihanet ediyorsun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, son dönemlerde kayıplara karışan Alper Potuk'la bir toplantı yaptı ve futbolcuya "Çok yeteneklisin ama takıma ve Kendine ihanet ediyorsun" dedi.