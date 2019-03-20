Zabıtalarla CHP'li grup arasında arbede

Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi üzerindeki bir binaya Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Adana Büyükşehir Belediyesi Adayı Zeydan Karalar’ın afişini asmak istedi.
ZABITALARLA KAVGA ETTİLER
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ise bina yönetiminin izin vermediği yönünde başvurusu olduğu için, afişin asılmasına müsaade etmedi. Bunun üzerine zabıta ile partililer arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavganın büyümesini önleyerek tarafları olay yerinden uzaklaştırdı.