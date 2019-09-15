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Adana'da akarkayıt kaçakçılarına geçit yok

Adana polisi, minibüs içindeki tanklara konulmuş halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

İHA | 15.09.2019 - 10:34..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi'nde hareket halindeki 01 ACK 724 plakalı minibüsten şüphelendi.

3 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

Polis, minibüsü durdurup arama yaptığında ise tankların içinde 3 bin litre kaçak akaryakıt buldu. Polis, akaryakıta el koyarken minibüste bulunan M.T. ile H.A. gözaltına alındı.

Polis kaçak akaryakıta ise el koydu.

Zanlılar ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimi karşısına çıkan zanlılardan M.T. isimli şahıs tutuklanırken, H.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da akarkayıt kaçakçılarına geçit yok

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