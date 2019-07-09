Adana'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Adana'nın, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde Sefa E., bir süre önce Rıza Çakır'dan arkadaşı İsmail Dallı'nın aracı olmasıyla, 10 bin liralık alüminyum doğrama malzemesi aldı.

Zanlı, aradan zaman geçtikten sonra borcunun 4 bin lirasını ödedi, ancak geriye kalan 6 bin lirayı bir türlü ödemeyedi.

Bu nedenle Sefa E. ile Rıza Çakır tartıştı.

BORÇLUSUNU VURMAK İSTERKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa sürede küfürleşmeye döndü. Bunun üzerine aracı olan İsmail Dallı gelerek, tarafları barıştırmak istedi. Rıza Çakır, pompalı tüfekle Sefa E'ye ateş etti. Ancak zanlı Çakır, Sefa E. yerine arkadaşı Dallı'yı yaraladı.

Dallı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayın hemen ardından şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, incelediği güvenlik kamera kayıtlarından zanlının Pozantı'ya doğru kaçtığını belirledi. Polis, yaptığı operasyonla zanlıyı, olaydan saatler sonra yakaladı. Zanlı, emniyete getirilerek sorguya alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı Rıza Çakır, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.