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Adana'da ambulans kaza yapınca tekrar hastanelik oldu

Kalp hastası yatalak bir hasta, Adana'da tedavi olup taburcu edildikten sonra memleketi Hatay'a götürülürken, ambulansın başka bir otomobil ile çarpışması sonucu tekrar hastaneye kaldırıldı.

İHA | 10.09.2019 - 09:26..
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde özel bir hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu olan yatalak kalp hastası Edibe Barutçu (64), özel ambulansla Hatay'daki evine gitmek üzere hareket etti.

AMBULANS KAZA YAPTI

Barutçu'yu taşıyan Serkan Yiğitbaş idaresindeki özel ambulans, Mithat Özhan Bulvarı dönel kavşakta Batuhan Yılmaz'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulansın lastiği patladı. Otomobilde ise zarar meydana geldi.

Adana'da ambulans kaza yapınca tekrar hastanelik oldu

TABURCU OLAN HASTA BAŞINDAN YARALANDI

Barutçu, kazada başından aldığı darbe sonucu yaralandı. Bir süre kaza yapan ambulansta bekletilen Barutçu, bir başka ambulansa taşındı. Barutçu, ambulans ile bu kez Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Barutçu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da ambulans kaza yapınca tekrar hastanelik oldu

Adana'da ambulans kaza yapınca tekrar hastanelik oldu

Adana'da ambulans kaza yapınca tekrar hastanelik oldu

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