Adana'da annesini vuran genç yakalandı

Adana'ınn Seyhan ilçesinde Ömer B., para vermeyen annesi Arzu K. (38) ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İKİ EL ATEŞ ETTİ

Kavganın büyümesiyle Ömer B., annesi Arzu K.’ye tabancayla ateş iki el ateş etti. Bu arada diğer odada bulunan Ömer B.'nin üvey babası, hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin geldiği sırada Ömer B., motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri yaralı kadını, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

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30'A YAKIN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şahsın 3 yıl 3 ay 10 gün mala zarar verme ve yaralama olayından kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca zanlının 30'a yakın suç kaydının olduğu belirlendi.

ÜVEY BABA ENGEL OLMAYA ÇALIŞMIŞ

Bu arada anne Arzu K., yapılan ilk görüşmede kendisini oğlunun vurduğunu söylerken; üvey baba da çıkan tartışmada eşinin "oğlum yapma" diye bağırdığını söylediği öğrenildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları bir baskında 100. Yıl Mahallesi'nde zanlıyı yakaladı. Şüpheli alınan ilk ifadesinde annesini vurmadığını ileri sürdü.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU SÖYLEDİ

Bunun üzerine annenin yeniden ifadesine başvuruldu. Anne Arzu K., bu kez intihar girişiminde bulunduğunu, oğlunun kendisini vurmadığını söyledi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.