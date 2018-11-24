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Adana'da apartmanın 7. katında yangın çıktı

Adana'da, bir apartmanın 7'inci katındaki evin balkonunda çıkan yangın, korkuya neden oldu.

DHA | 24.11.2018 - 09:12..
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Merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da bulunan 14 katlı apartmanın 7'inci katındaki Derya Turgay Keleş'a ait evin balkonunda, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Evi saran dumana uyanan Keleş, balkondan yükselen alevleri fark edip, eşi, çocukları ve torununu uyandırıp, dışarı çıktı.

APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, yangının büyüme ihtimaline karşı üst katta oturan apartman sakinlerini binadan tahliye etti. Bina içinden hortum ve dışarıdan merdivenli araçla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Adana'da apartmanın 7. katında yangın çıktı

Ev sahibi Keleş ise kucağında 3 yaşındaki torunuyla söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi.

Zarara yol açan ve gece apartman sakinlerine korku anlar yaşatan yangının, balkondaki buzdolabından kaynaklandığı tespit edildi. Binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından apartman sakinleri tekrar evlerine girdi.

Adana'da apartmanın 7. katında yangın çıktı

Adana'da apartmanın 7. katında yangın çıktı

Adana'da apartmanın 7. katında yangın çıktı

Adana'da apartmanın 7. katında yangın çıktı

Adana'da apartmanın 7. katında yangın çıktı

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