Adana'da araba hırsızı yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, yemek yemeye inen Mehmet Ökmen, 01 GZ 852 plakalı otomobilini çalışır vaziyette bırakıp araçtan indi. Bu sırada oralarda gezen Orhan A. aracının çalıştığını fark edince binip kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Durumu fark eden araç sahibi Mehmet Ökmen olayı polise ihbar etti. Bölgedeki ekiplere aracın plakası verildi. Polisler, çalıntı otomobili görüp ‘dur’ ihtarında bulundu. Bunun üzerine Orhan A. kaçmaya başladı.

YAKALANDI

Yaklaşık 3 kilometre kaçan Orhan A. daha sonra bir sokak üzerinde kaza yaptı. Seyhan Asayiş Devriye ekipleri kazadan sonra kaçmaya çalışan Orhan A.’yı kıskıvrak yakaladı.

"ARABAYI KENDİMİN SANDIM"

Ekip otosuna bindirildiği sırada gazetecilerin arabayı neden çaldın sorusuna Orhan A.,” Araba açıktı, çalışır vaziyetteydi. Bende arabayı kendimin sandım. Arabayı alıp bindim, oyun zannettim.” diye cevap verdi. Orhan A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.