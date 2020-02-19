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Adana'da araba hırsızı yakalandı

Seyhan ilçesinde, otomobil çalan bir kişi polisten kaçtığı sırada kaza yapınca yakalandı. Yakalanan hırsız, "Arabayı kendimin sandım, alıp bindim. Oyun zannettim." dedi.

İHA | 19.02.2020 - 09:01..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, yemek yemeye inen Mehmet Ökmen, 01 GZ 852 plakalı otomobilini çalışır vaziyette bırakıp araçtan indi. Bu sırada oralarda gezen Orhan A. aracının çalıştığını fark edince binip kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Durumu fark eden araç sahibi Mehmet Ökmen olayı polise ihbar etti. Bölgedeki ekiplere aracın plakası verildi. Polisler, çalıntı otomobili görüp ‘dur’ ihtarında bulundu. Bunun üzerine Orhan A. kaçmaya başladı.

Adana'da araba hırsızı yakalandı

YAKALANDI

Yaklaşık 3 kilometre kaçan Orhan A. daha sonra bir sokak üzerinde kaza yaptı. Seyhan Asayiş Devriye ekipleri kazadan sonra kaçmaya çalışan Orhan A.’yı kıskıvrak yakaladı.

Adana'da araba hırsızı yakalandı

"ARABAYI KENDİMİN SANDIM"

Ekip otosuna bindirildiği sırada gazetecilerin arabayı neden çaldın sorusuna Orhan A.,” Araba açıktı, çalışır vaziyetteydi. Bende arabayı kendimin sandım. Arabayı alıp bindim, oyun zannettim.” diye cevap verdi. Orhan A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adana'da araba hırsızı yakalandı

Adana'da araba hırsızı yakalandı

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