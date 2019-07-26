Adana’da araç motorunda tarihi eser kaçakçılığı

Adana’da bir otomobilin motor kısmında 4 adet farklı boyutlarda taş, 1 adet heykelcik, 33 adet tespih boncuğu ve 2 adet imame ile 233 adet sikke ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Adana-Mersin otoyolu üzerinde uygulama yaptı.

Polis,karşıdan gelen aracın durumundan şüphelenerek aracı durdurdu.

ARAÇ MOTORUNDA ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ÇIKTI

Otomobilde yapılan aramada, motor kısmında 4 adet farklı boyutlarda taş, 1 adet heykelcik, 33 adet tespih boncuğu ve 2 adet imame ile 233 adet sikke bulundu.

Olayla ilgili araçtaki F.B. ve M.A.B. gözaltına alındı.