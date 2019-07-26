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Adana’da araç motorunda tarihi eser kaçakçılığı

Polis ekiplerinin uygulama noktasına yakalan araçta, çok sayıda tarihi eser çıktı.

İHA | 26.07.2019 - 11:13..
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Adana’da bir otomobilin motor kısmında 4 adet farklı boyutlarda taş, 1 adet heykelcik, 33 adet tespih boncuğu ve 2 adet imame ile 233 adet sikke ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Adana-Mersin otoyolu üzerinde uygulama yaptı.

Polis,karşıdan gelen aracın durumundan şüphelenerek aracı durdurdu.

Adana’da araç motorunda tarihi eser kaçakçılığı

ARAÇ MOTORUNDA ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ÇIKTI

Otomobilde yapılan aramada, motor kısmında 4 adet farklı boyutlarda taş, 1 adet heykelcik, 33 adet tespih boncuğu ve 2 adet imame ile 233 adet sikke bulundu.

Olayla ilgili araçtaki F.B. ve M.A.B. gözaltına alındı.

Adana’da araç motorunda tarihi eser kaçakçılığı

Adana’da araç motorunda tarihi eser kaçakçılığı

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