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Adana'da araç refüje çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Bayram tatilinden dönen 4 arkadaştan kazada 2'si hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.

DHA | 13.08.2019 - 02:34..
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Adana'da Yumurtalık ilçesi Ceyhan Yolu üzerinde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, dört arkadaş Saadettin Sertataş (19), Zekican Akşit (19), Yusuf E. (18) ve Ömer K. (22) bayram tatili için Ceyhan’dan Yumurtalık’a gitti. Burada denize giren gençler Ceyhan’a dönmek üzere Saadettin Sertataş yönetimindeki 01 ACK 120 plakalı otomobil ile yola çıktı.

2 ÖLÜ 2 YARALI

Saadettin Sertataş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde arka koltukta oturan Zekican Akşit’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Saadettin Sertataş ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken diğer iki yaralı ise çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücü Saadettin Serttaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Yusuf E. ve Ömer K.’nın ise tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saadetin Sertataş ve Zekican Akşit’in cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da araç refüje çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Adana'da araç refüje çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Adana'da araç refüje çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Adana'da araç refüje çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Adana'da araç refüje çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Adana'da araç refüje çarptı: 2 ölü 2 yaralı

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