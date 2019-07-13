Adana'da araca gizli uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Adana'da ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınında yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Oscar"la otomobili kontrol etti.
Köpeğin aracın sürücü koltuğuna tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 4 pakette 473 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bunun üzerine aracın sürücüsü Ümit A. (30) gözaltına alındı.
Zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Araba koltuğundan 473 gram uyuşturucu ele geçirildi