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Adana'da araca gizli uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Oscar"ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, koltuğa gizlenmiş 473 gram metamfetamin çıktı.

AA | 13.07.2019 - 09:21..
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Adana'da ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınında yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Oscar"la otomobili kontrol etti.

Köpeğin aracın sürücü koltuğuna tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 4 pakette 473 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bunun üzerine aracın sürücüsü Ümit A. (30) gözaltına alındı.

Zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Araba koltuğundan 473 gram uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da araca gizli uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

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