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Adana'da asansör halatı koptu, öldü

Engelli bir kadın, eşinin mezarını ziyarete giderken 3 katlı evine kendi imkanlarıyla yaptırdığı asansörün halatının kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

İHA | 24.04.2019 - 14:07..
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Korkunç olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

EŞİNİN MEZARINA GİDİYORDU, ASANSÖR HALATI KOPTU

10 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüyemeyen ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hasibe Çalışkan (86), 3 katlı müstakil evinin dış tarafına kendi imkanlarıyla asansör yaptırdı. Yaşlı kadın, bugün kızı Semra Çalışkan ile birlikte bir süre önce hayatını kaybeden eşi Yaşar Çalışkan'ın Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki mezarını ziyarete gitmek istedi. 3 katlı evin 2. katında oturan Çalışkan'ı kızı tekerlekli sandalyeye koyup asansöre götürdü.

Adana'da asansör halatı koptu, öldü

YERE ÇAKILARAK CAN VERDİ

Yaşlı kadının düğmeye basmasının ardından hızla 3. kata çıkan asansör halatı koparak yere çakıldı. Ağır yaralanan yaşlı kadın yakınlarının çağırdığı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasibe Çalışkan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çalışkan'ın yakınları ve komşuları, ne olduğunu anlayamadıklarını, asansörün bir anda yere çakıldığını söylediler.

Adana'da asansör halatı koptu, öldü

Adana'da asansör halatı koptu, öldü

Adana'da asansör halatı koptu, öldü

Adana'da asansör halatı koptu, öldü

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