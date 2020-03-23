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Adana'da asılsız korona paylaşımı yapan 31 kişi yakalandı

Sosyal medya üzerinden koronavirüsle ilgili paylaşımda bulunan 31 kişi gözaltına alındı.

AA | 23.03.2020 - 10:02..
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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri,  koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan asılsız ve provokatif paylaşım yapanlarla ilgili çalışma başlattı.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar sonunda polis, asılsız paylaşım yaptığı belirlenen 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında, "Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapanlar hakkında gelen ihbarların anında değerlendirildiği bildirildi.

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