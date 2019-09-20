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Adana'da baba-oğul tartışması kundaklamayla bitti

Bir şahıs para için tartıştığı babasının otomobilini kundakladı

AA | 20.09.2019 - 03:27..
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kundaklama vakası meydana geldi...

Veli Kaplan ile para talebine olumsuz yanıt verdiği oğlu Tamer Kaplan (22) arasında tartışma yaşandı.

Adana'da baba-oğul tartışması kundaklamayla bitti

Bunun üzerine evden ayrılan Tamer Kaplan'ın bir süre sonra dönüp babasına ait olan ve sokakta park halinde bulunan 01 DZZ 80 plakalı otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdikten sonra kaçtığı ileri sürüldü.

Adana'da baba-oğul tartışması kundaklamayla bitti

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri Tamer Kaplan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı babasının otomobilini kundakladı VİDEO

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