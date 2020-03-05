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Adana'da babasının otomobilini çalan zanlı yakalandı

Babasının aracını çaldıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Nadir Y., "Babamın arabası size ne." diyerek tepki gösterdi.

İHA | 05.03.2020 - 15:38..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Abdülkadir Y., Kozan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, otomobilinin çalındığını ve çalan kişinin 21 yaşındaki oğlu Nadir Y. olduğunu bildirdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine harekete geçen polis, bütün birimlere otomobil plakasını vererek, şüphelinin görüldüğü yerde yakalanması talimatını verdi.

Bugün ise Nadir Y.'nin Bülent Angın Bulvarı'nda görüldüğü ihbarı geldi. Polis ise gidiş güzergahında önlem aldı.

Babasının otomobilini çalan zanlı yakalandı VİDEO

DUR İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI

Nadir Y. otomobil ile Yeni Baraj Mahallesi'ne geldiği sırada, polis "dur" ihtarında bulundu. Ancak zanlı ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile zanlı arasında kovalama yaşandı.

Adana'da babasının otomobilini çalan zanlı yakalandı

YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI

Bir süre sonra Nadir Y., bulvarda otomobili durdurup ara sokaklardan kaçmak istedi. Ancak arkasındaki polislerde araçlardan inip yaya olarak kovaladığı zanlıyı kapı üzerinden atlarken yakaladı.

Adana'da babasının otomobilini çalan zanlı yakalandı

"BABAMIN ARABASI SİZE NE"

Zanlı polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Zanlı yakalanınca, "Babamın arabası size ne." diyerek tepki gösterdi.

Adana'da babasının otomobilini çalan zanlı yakalandı

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