taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6949
Euro
6.3743
Altın
1417.27
Borsa
101361.15
Gram Altın
259.515

Adana'da bahçesinde kenevir serası kurdu

Kentte yaşayan bir kişi bahçesinde Hint keneviri serası kurarken, komşusunun da bahçesine ektiği kenevirleri sarmaşıkla gizlediği ortaya çıktı.

İHA | 23.07.2019 - 08:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahalle’sinde, yan yana iki evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

İhbarı değerlendiren narkotik ekiplerinin yaptığı şok baskında, Ahmet İ.nin bahçesine ektiği Hint kenevirini sarmaşıklarla gizlemeye çalıştığı, Ahmet T.’nin ise bahçesinde kenevir serası kurduğu görüldü.

BAHÇEYİ KENEVİR SERASINA ÇEVİRMİŞLER

Yakalanan zanlıların ev ve iş yerinden yapılan aramada, bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alına 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 242 kök kenevir sökülerek imha edildi.

Adana'da bahçesinde kenevir serası kurdu

SERBEST KALDILAR

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da bahçesinde kenevir serası kurdu

Adana'da bahçesinde kenevir serası kurduAdana'da bahçesinde kenevir serası kurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

126
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

102
Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

253
Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

36
34 yıl önce Tamer Karadağlı

34 yıl önce Tamer Karadağlı

10
Serenay Sarıkaya'dan ev pozları

Serenay Sarıkaya'dan ev pozları

12
Filistinliler Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü

Filistinliler Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir