Adana'da bahçesinde kenevir serası kurdu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahalle’sinde, yan yana iki evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

İhbarı değerlendiren narkotik ekiplerinin yaptığı şok baskında, Ahmet İ.nin bahçesine ektiği Hint kenevirini sarmaşıklarla gizlemeye çalıştığı, Ahmet T.’nin ise bahçesinde kenevir serası kurduğu görüldü.

BAHÇEYİ KENEVİR SERASINA ÇEVİRMİŞLER

Yakalanan zanlıların ev ve iş yerinden yapılan aramada, bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alına 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 242 kök kenevir sökülerek imha edildi.

SERBEST KALDILAR

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.