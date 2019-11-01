Adana'da bakım treni bir kadına çarptı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yaptığı öne sürülen 38 yaşındaki Nilgün Çolak'a, rayların üzerinden geçerken ray bakım treni çarptı.
OTOPSİ YAPILACAK
Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nilgün Çolak’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.