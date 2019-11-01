1 İranlı turistin cüzdanını bulan şoförü üzen detay Antalya’da İranlı bir turistin otobüste unuttuğu ve içerisinde 30 bin lirayı aşkın döviz bulunan cüzdanı bulup sahibine teslim eden şoför, Google sayesinde zor duruma düştü.

2 Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı Kağızman ve Digor ilçelerinde düzenlenen operasyonlardai örgüt üyeleriyle irtibatta oldukları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı

3 Çukur dizisinin İdris Babası eleştirilere cevap verdi Çukur Dizi’sinin İdris Babası Ercan Kesal, diziye yapılan şiddet eleştirilerine yanıt verdi. Kesal, “Çukur’daki şiddet meselesi, çok daha masum” dedi.

4 Vücudunuzun sağlıklı olduğunu gösteren 30 saniyelik testler Vücudunuzla ilgili her şeyin yolunda olup olmadığını kolayca öğrenebileceğiniz 30 saniyelik 5 test.

5 Adana'da bakım treni bir kadına çarptı Ray bakım treni kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yapan kadına çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

6 Alex'in Fenerbahçe'ye tavsiye ettiği futbolcular Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertli ekibe potansiyeli yüksek Brezilyalı oyunculardan oluşan bir transfer listesi sundu.