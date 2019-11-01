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Adana'da bakım treni bir kadına çarptı

Ray bakım treni, kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yapan kadına çarptı. Talihsiz kadın, olay yerinde can verdi.

DHA | 01.11.2019 - 15:18..
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yaptığı öne sürülen 38 yaşındaki Nilgün Çolak'a, rayların üzerinden geçerken ray bakım treni çarptı.

Adana'da bakım treni bir kadına çarptı

OTOPSİ YAPILACAK

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nilgün Çolak’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Adana'da bakım treni bir kadına çarptı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Adana'da bakım treni bir kadına çarptı

Adana'da bakım treni bir kadına çarptı

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