Adana'da bankacı olamayan genç koyun satıcısı oldu

Adana'da 50 yaşındaki Hikmet Özdakak iki yıldır üst üste Kurban Bayramı'nda hayvan satmak için pazarda çadır kuruyor.

BABASINA YARDIMA GELDİ

İki yıl önce Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden mezun olan, Özdakak’ın büyük oğlu Halil Özdakak da geçtiğimiz bayramda olduğu gibi bu bayramda da babasına yardıma geldi.

BANKADAN AYRILIP MEMLEKETİNE GELDİ

Bir yıl bankada çalışan ve sonrasında askerlik görevini yapmak için işinden ayrılan Özdakak, iki ay önce askerden geldi ve memleketine gitti.

Ailesinin yanına dönen ve iş bulamayan genç, babasının önceki yılki satışlarından memnun olmayınca talebi artırabilecek alternatif yollar düşünmeye başladı.

'ÜNİVERSİTE MEZUNU KOYUNCU'

Esprili bir dille hayvan pazarına gelen vatandaşların ilgisini çekmeyi düşünen genç, kurbanlık satışı yaptıkları çadırın önüne “Üniversite mezunu koyuncu” yazılı bir tabela dikti.

İNSANLARDAN GÜZEL DÖNÜŞ OLDU

Hayvan pazarında çok fazla çadır kurulduğunu ancak kendisinin bir farklılık yapması gerektiği için böyle bir tabela yaptığını belirten Özdakak, “Pazardaki insanlar, buradan gelip geçiyor. Bu pazarda yüzlerce koyun satılıyor ancak benim tabelamı gören insanlar bizim çadıra merak edip muhabbet etmeye geliyorlar. Muhabbete gelince de koyunları görüyorlar. Başta bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. İnsanlar görür, güler geçer diye düşünüyordum ancak insanlardan çok güzel bir geri dönüş oldu.” diye konuştu.

MUHABBETTEN YÜRÜYORUZ VE SATIŞ YAPIYORUZ

Üniversitedeyken aldığı satış pazarlama derslerinden dolayı insanlarla iletişimi bildiğini kaydeden Özdakak, “İnsanlar ilk gördüklerinde ‘üniversite mezunu kim’ diyerek çadıra geliyorlar. Bazıları koyunların üniversite okuyup okumadığını sorarak şaka yapıyorlar. Biz de bu muhabbetten yürüyoruz ve satış yapabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.