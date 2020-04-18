Adana'da bankaya giren alkollü kişi yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde cadde üzerindeki bir bankanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Bankanın camının kaldırım taşıyla kırıldığını belirleyen polisler, içeride de bir kişinin olduğunu anons geçerek destek ekip istedi.

ALKOLLÜ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Polisleri gören şüpheli ise bankanın sistem odasına girerek saklanmaya çalıştı.

Olay yerine destek için sevk edilen (TEM) ve Özel Harekat ekipleri, şüpheliyi gizlendiği yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Bankaya giren hırsız, gazetecilere: Benim adım felaket

"BENİM ADIM FELAKET"

Alkollü olduğu belirlenen ve isminin Mehmet A. olduğu tespit edilen şüpheli, polis aracına bindirilirken "Benim adım felaket." dedi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

YASAĞI İHLAL ETTİĞİ İÇİN İŞLEM YAPILDI

Bankada inceleme yapan ekipler çalınan herhangi bir şeyin olmadığını belirlerken, şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için işlem yaptı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.