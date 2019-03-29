taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6448
Euro
6.35895
Altın
1293.2
Borsa
93784.18
Gram Altın
234.408

Adana'da başörtülü kızlara saldırı

Adana'da bir kadın, yolda karşılaştığı başörtülü 2 genç kıza hakaret edip, fiziki müdahalede bulundu. Kadın hakkında şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

DHA | 29.03.2019 - 20:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerinde  başörtülü iki kız, bir kadının fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. Tekel bayisinden sigara alıp çıkan bir kadın, yürürken karşısına çıkan başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye önce hakaret etti, ardından da fiziki müdahalede bulundu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar, caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansırken, saldırıya uğradığını söyleyen genç kızlardan Yaren D., hastaneye giderek darp raporu aldı. Henüz kimliği saptanamayan kadının yüzlerindeki peçeyi açmaya çalıştığını ileri süren 2 genç kızın şikayeti üzerine, 'kasten yaralama' ve 'hakaret' iddiasıyla savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Adana'da başörtülü kızlara saldırı

HAKARET EDİP SALDIRDI

Şiddete maruz kalan kızlardan Yaren D., kaldırımdan geçen kadının önce kendilerine hakaret ettiğini, ardından da yüzündeki peçeyi açmaya çalışıp, elini, yüzünü çizdiğini ileri sürdü. Yaren D. ifadesinde, "Sarışın 35-40 yaşlarında renkli gözlü bir kadın, bize hitaben '......' diye bağırdı. Arkadaşım 'Pardon bir şey mi dediniz?' diye sordu. Kadın hakaretlerini sürdürdü. Daha sonra kadın, üzerime yürüdü. Peçemi açıp elimi, yüzümü çizdi. Daha sonra kadını uzaklaştırdılar. Kadına 'Polisi arıyorum' dediğimde, 'Ara ara' dedi. Sonra olay yerinden nereye gittiğini bilmiyorum" dedi.

Adana'da başörtülü kızlara saldırı VİDEO

"BURADA YAŞAYAMAZSINIZ"

Caziye Ö. de ifadesinde benzer iddialarda bulundu. Caziye Ö., "Kadına 'Bu örtü Allah'ın emri' dedim. Daha sonra kadın Yaren'in peçesine saldırdı ve yüzünü çizdi. 'Burası Türkiye Cumhuriyeti burada yaşayamazsınız' dedi" diye konuştu.

İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızlara saldıran kadının kimliğinin saptanarak, ifadesinin alınması için çalışmanın sürdüğü bildirdi.

ŞİFACI TUTUKLANDI

Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanmıştı. İzmir'den gelerek İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çektiği bir video ile tüm dikkatleri üzerine çeken Bülent K. başörtülülere yönelik hakaret ve tehditler savurmuştu. Sahte şifacı Bülent K. savcılık kararıyla tutuklandı.

Adana'da başörtülü kızlara saldırı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili genci aşağılayan İP'li kendini savundu

AK Partili genci aşağılayan İP'li kendini savundu

869
Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

597
Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı

Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı

307
AK Parti afişleri dağıtan genci aşağılayan İP'li kadın

AK Parti afişleri dağıtan genci aşağılayan İP'li kadın

774
CHP'li Cahit İnceoğlu hayatını kaybetti

CHP'li Cahit İnceoğlu hayatını kaybetti

832
Sahtekar şifacı Erdoğan'a küfür etti

Sahtekar şifacı Erdoğan'a küfür etti

307
Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir