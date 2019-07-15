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Adana'da bıçaklı cinayete 3 tutuklama

10 Temmuz günü küfür kavgası sonrası yaşanan bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Serkan Koca'nın katil zanlıları cezaevine gönderildi.

İHA | 15.07.2019 - 08:26..
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesinde, Sadrettin T. ile Serkan Koca bir süre önce küfürleşme yüzünden kavga etti.

Kavgayı etraftaki vatandaşlar ayırdı.

Olay gecesi Sadrettin T. arkadaşları Fırat T. ve Cemal A. ile gezerken daha önceden küfür yüzünden kavga ettiği Serkan Koca ile karşılaştı. Sadrettin T. ile Serkan K. yine birbirine küfür edince aralarında kavga çıktı. Kavgayı Serkan Koca'nın arkadaşları ayırmaya çalıştı.

BIÇAKLANAN ŞAHIS HASTANEDE ÖLDÜ

Ancak kavgada Sadrettin T. ile Cemal A.'nın bıçak çektiği bu sırada Serkan Koca'nın bıçaklandığı ileri sürüldü. Bıçaklanma sonrasında zanlılar olay yerinden kaçtı. Serkan Koca ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da bıçaklı cinayete 3 tutuklama

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayın ardından Serkan Koca'yı bıçaklayan kişileri bulmak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada olaya karıştığı öne sürülen Sadrettin T., Cemal A. ve Fırat T. ile birlikte 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Olayda bıçak kullandığı ileri sürülen Sadrettin T. ile Cemal A. suçlamaları kabul etmedi.

Adana'da bıçaklı cinayete 3 tutuklama

TUTUKLANDILAR

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Sadrettin T., Cemal A. ve Fırat T. tutuklandı. Diğer iki zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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