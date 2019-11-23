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Adana’da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Adana’da sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 23.11.2019 - 02:02..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde, iki grup arasında sokak ortasında sözlü tartışma yaşandı.

ŞÜPHELİLER ARAÇ İLE KAÇTI

Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hamit T. ve Şahin S. bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise arabaya binerek hızla olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri göğsünden ve kafasından bıçaklanan Hamit T. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Şahin S. ise özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

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