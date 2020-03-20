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Adana'da bıçaklı market soygunu

Marketi gasbeden hırsız çaldığı paralarla eğlenmesinin ardından, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 20.03.2020 - 10:10..
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde Abbas U. adlı kişi Ramazan B.'nin marketine gelip alışveriş yapıp dışarı çıktı.

"PARALARI VER YOKSA SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Bir süre sonra aynı şahıs yüzünü maske ile kapatıp eldiven giyip markete tekrar girerek Ramazan B.'ye bıçak çekerek, "Kasadaki paraları ver yoksa ölürsün." dedi.

Market sahibi korkup  1500 lira parayı verdi. Zanlı parayı alıp olay yerinden uzaklaşmasının ardından, market sahibi şoku atlatıp polisi arayarak şikayette bulundu.

Adana'da bıçaklı market soygunu ViDEO

ZANLI TESPİT EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlatarak, 30 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis zanlının evini tespit etti.

Yapılan tespit sonrası eve baskın yapıldı. Baskında zanlının eve gelip kıyafet değiştirip gittiği ve bir otelde kaldığı belirlendi.

Adana'da bıçaklı market soygunu

HIRSIZ TUTUKLANDI

Polis düzenlediği operasyonda zanlıyı, sevgilisi Buket E. ile birlikte yakaladı. Emniyete getirilen zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etmezken sevgilisi Buket E. gece sevgilisinin kendisini aradığını, sorun olduğunu kalacak yer ayarlamasını istediğini belirterek, "Ben de otele çağırdım. Bir süre sonra geldi. Bana 'bir şey sorma benim kimseyle sorunum olmaz bir tek polisle sorunum olur' dedi. Daha sonra dışarı çıktık eğlendik tekrar otele döndük ondan sonra da polisler geldi." dedi.

İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana'da bıçaklı market soygunu

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