Adana'da 'bici bici' üreticileri günde 6 bin kazanıyor

Adana'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, "bici bici" olarak bilinen yöresel soğuk tatlıyla serinliyor.

YÖRESEL İÇECEK 6 LİRADAN SATILIYOR

Buz gibi tatlı bici bici de bu sayede, birçok ailenin geçim kaynağı oluyor. Buz püresinin arasına karıştırılmış nişasta üzerine mevsim meyveleri, gül suyu ve şerbetin döküldüğü bici bici, en az 6 liradan satılıyor.

GÜNDE 6 BİN LİRA KAZANÇ

Yöresel soğuk tatlı satıcılarına günde 6 bin lira kazandırıyor.

Vatandaşlar ise öğlen saatlerinden itibaren Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü kenarlarında kurulan bici bici tezgahlarına akın ediyor.

HERKES BĞENİYOR

4 yıldır Seyhan Gölü Barajı'nın yakınlarında hizmet veren yerin sahibi Burhan Yalçın, “Bici bici işi son 1 haftadır iyi bir şekilde açıldı. Ondan öncesi sıkıntılıydı. Şu aralar rağbet görüyor. Tüketiliyor. Şehir dışından ve yurt dışından gelen çok. Yüzde 80 ile 90’ı tadını beğeniyor. Günde ortalama bin taneyi buluyor satışımız. Fiyatı 6 lira. Havaların ısınması fiyatı da arttırdı. 7 buçuk liraya çıktı şu anda. Havaların ısınması yüzde yüz fark etti. Adana’da kebabı yiyen, ardından bici yemeye geliyor.” diye konuştu.