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Adana'da bir annenin feryadı: Bugün benim bayramım

15 yaşından beri uyuşturucu kullanan ve her gün ailesinden 300 lira bulmasını isteyen 34 yaşındaki şahıs, nehre atladı. Arama çalışmalarını izleyen annesi ise "Bugün benim bayramım." dedi.

DHA | 24.07.2019 - 12:21..
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Adana'da sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, Seyhan Nehri üzerindeki köprüde motosiklet ile kıyafetler olduğunu görüp, polisi aradı.

Adana'da bir annenin feryadı: Bugün benim bayramım

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletin 34 yaşındaki Fazıl S.'ye ait olduğunu tespit ederek, ailesine ulaştı. Hemen köprü üzerine gelen anne Aysel S. ile babası Ramazan S., oğullarının 15 yaşından itibaren uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, intihar etmiş olabileceğini söyledi.

Bunun üzerine, bölgeye su altı ekipleri sevk edildi.

Adana'da bir annenin feryadı: Bugün benim bayramım

DRAMI YÜREK BURKTU

Ekiplerin arama çalışmasını gözyaşı dökerek izleyen anne, "'Annesi kurtuldu' deyin. 15 yaşından beri oğlumla mücadale ediyorum. Götürmediğim, tedavi ettirmediğim yer kalmadı. Bu illetten kurtaramadım. Bugün benim bayramım, çünkü oğlum bu illetten kurtuldu. En son 'baba motor al' dedi. Motor alırsak, uyuşturucuyu bırakacağını söyledi. Bu motor, onun sonu oldu. Oğlumun mezarının başına bu motoru getirip, koyacağım." dedi.

Adana'da bir annenin feryadı: Bugün benim bayramım

"HER GÜN 300 LİRA BULMAKTAN YORULDUM"

4 çocuk annesi Aysel S., "Her gün 300 lira bulmaktan kurtuldum. Kolay kolay rüya görmem. Dün oğlumu yeşillikler içinde gördüm. Her yerde polis vardı. Sabah bu olay yaşandı. İçime doğmuş." diye konuştu.

Adana'da bir annenin feryadı: Bugün benim bayramım

Fazıl S.'yi arama çalışmaları sürüyor.

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