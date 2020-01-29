Adana'da bir araca ve pastahaneye silahlı saldırı

Adana'nın Kozan ilçesi Aslanpaşa Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta, önce park halindeki Gamber Y.'ye ait 01 KAD 88 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI

Daha sonra Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki bir pastahaneye henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olay yerlerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çalışma başlatırken olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.