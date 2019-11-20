Adana'da bir caddede EYP patlatıldı

Adana'nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi’nde, yabancı uyruklu bir kişi kaldırım üzerine el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirip taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Şahıs kaçtıktan dakikalar sonra şiddetli patlama gerçekleşti. Patlamanın olduğu yere ihbar üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yeri inceleme polisleri yaptığı incelemede EYP’in bilye ile güçlendirildiğini tespit etti.

BİR MİNİBÜSÜN ALTINA SAKLANDI

Polis ekipleri olaydan 10 dakika sonra yabancı uyruklu şahsın kaçmak için bindiği taksiyi tespit etti. Ardından mobeselerden, taksinin zanlıyı Sakarya Mahallesi'nde indirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan zanlı, sırt çantasını atarak hızla Sakarya Mahallesi ara sokaklarına kaçmaya devam etti. Bölgeye gelen polis ekipleri, evleri çatıları ve her arabanın altlarına bakarak zanlıyı bir minibüsün altında yakaladı. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ÇANTASI KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE PATLATILDI

Yabancı uyruklu zanlının polisten kaçtığı sırada attığı sırt çantası bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bomba imha uzmanları çanta içerisinde yaptığı incelemede farklı renklerde kıyafet olduğunu belirledi. Olayı gören bir vatandaş ise, "İki kişi bana tuvalete gitmek istediğini söyledi. Biri yabancıydı. Bir kişi araçların oradan sağ taraftan ilerledi. Daha sonra oradan ayrıldı. İki dakika sonra da patlama meydana geldi." dedi.