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Adana'da bir kişi 2 yeğenine sokakta kurşun yağdırdı

Adana’da bir kişi sokak ortasında iki yeğenini tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

İHA | 28.01.2020 - 04:56..
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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi 79112 Sokak'ta  32 yaşındaki Emrah K. henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında yeğenleri olan O.K. (14) ile Y.K. (17)’ya tabancayla defalarca ateş açtı.

MERMİ YAĞDIRIP KAÇTI

Emrah K. yeğenlerini yaraladıktan sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Kardeş olan O.K ile Y.K. amcalarının açtığı ateş sonrasında bacaklarından yaralandı. Yaralılar akrabaları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanedeki tedavilerinin ardından yaralı iki kardeş Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

15 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 15 adet boş kovan buldu. Olayı gerçekleştiren Emrah K.’yı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Adana'da bir kişi 2 yeğenine sokakta kurşun yağdırdı

Adana'da bir kişi 2 yeğenine sokakta kurşun yağdırdı

Adana'da bir kişi 2 yeğenine sokakta kurşun yağdırdı

Adana'da bir kişi 2 yeğenine sokakta kurşun yağdırdı

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