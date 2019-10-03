Adana’da Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde yaralanma vakası meydana geldi.

Kimliği belirlenemeyen kişiler av tüfeğiyle 16 yaşındaki F.Ç.’in oturduğu eve 3 el ateş açtı. Bu sırada balkonda kahve içtiği öğrenilen F.Ç. aldığı saçma yaraları nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

F.Ç yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Adana'da bir kişi balkonunda otururken vuruldu VİDEO



TERÖR OLAYLARININ SIK YAŞANDIĞI BİR MAHALLE

Terör olayların yoğun yaşandığı bir mahalle olmasından dolayı, olası bir saldırıya karşı özel harekat timleri ve terörle mücadele polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polisleri, av tüfeğine ait 3 adet boş kartuş buldu.

Polis olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

























