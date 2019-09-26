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Adana'da bir kişi canlı yayında intihar etti

25 yaşındaki genç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.

DHA | 26.09.2019 - 03:45..
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde saat 23.30 sıralarında Doruk Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda intihar meydana geldi.

İddiaya göre, ormanlık alana gelen Tugay Tokmak, motosikletin üzerine sabitlediği cep telefonuyla Instagram hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Canlı yayın sırasında yanında getirdiği av tüfeğini başına dayayan Tokmak, yakınlarının izlediği sırada tetiği çekerek intihar etti.

CANLI YAYINI İZLEYENLER İHBARDA BULUNDU

Canlı yayını izleyen yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Tokmak, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 
Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Adana'da bir kişi canlı yayında intihar etti

Adana'da bir kişi canlı yayında intihar etti

Adana'da bir kişi canlı yayında intihar etti

Adana'da bir kişi canlı yayında intihar etti

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