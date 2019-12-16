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Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini tüfekle vurdu

Adana’da bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

İHA | 16.12.2019 - 01:21..
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3811. Sokak içerisinde, dini nikahlı evli olan ve 2 çocuk sahibi Fadime Y. (19) ile Serhat S. (27) henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini tüfekle vurdu

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Serhat S. ruhsatı annesine ait olan pompalı tüfekle eşi Fadime Y.’i vurdu. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada Serhat S. babasına ait olan aracın arkasına kullandığı pompalı tüfeği saklayarak kaçtı.

Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini tüfekle vurdu

 

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Fadime Y.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Fadime Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis araçta saklanan silahı bulduktan sonra inceleme yaptı ardından emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken polis Serhat S.’yi yakalama çalışması başlattı.

Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini tüfekle vurdu

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