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Adana'da bir kişi eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Adana'da bir kişi, eski sevgilisi olduğu ve barışmak istemediği öne sürülen bir kadını, pompalı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

İHA | 02.12.2019 - 22:19..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167. Sokak'ta iki katlı müstakil evde saat 19.45 sıralarında, eski sevgilisi Leyla B.'nın ablasının yanına geldiğini öğrenen Yakup E., barışmak için yanına gitti.

Adana'da bir kişi eski sevgilisini öldürüp intihar etti

BARIŞMAYA POMPALI TÜFEKLE GİTTİ

İkili arasında çıkan tartışma sonucu Yakup E., Leyla B.'yi yanında getirdiği pompalı av tüfeği ile vurduktan sonra silahın namlusunu kendisine çevirip, tetiğe bastı. Bu sırada evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.

Adana'da bir kişi eski sevgilisini öldürüp intihar etti

İKİ KİŞİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yakup E. ve Leyla B.'nin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Adana'da bir kişi eski sevgilisini öldürüp intihar etti

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