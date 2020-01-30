Adana'da bir kişi evini ateşe verdi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde, Ali Y. (51) dini nikahlı eşi Ü.K (53) ile tartışmaya başladı.

SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ali Y. dini nikahlı eşi Ö.G'yi sokak ortasında dövmeye başladı. Komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

KENDİNİ KİLİTLEYİP EVİNİ ATEŞE VERDİ

Polisin eve geldiğini gören Ali Y., evi ateşe vererek kendini içeri kilitledi. Bir polis memuru evin kapısını kırarak yanan evin içerisindeki kadın ve adamı dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ali Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.