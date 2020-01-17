Adana'da bir kişi seyir halinde silahlı saldırıya uğradı

Adana'nın Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20035 Sokak'ta saat 03.30 sıralarında, 01 DRC 17 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Muhlid El Alluş Nasır, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

3 EL ATEŞ EDİLDİ

Otomobile 3 el ateş eden şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobil ise sokaktaki bir iş yerinin kepengine çarptı.

BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

Saldırıda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Nasır, araçta yanında olan kuzeni ve bir mahalle sakini tarafından özel araçla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Nasır, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay yerindeki incelemesini tamamlayan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.