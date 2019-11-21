Adana'da bir kişinin cesedi duvar dibinde bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde sabah işe gidenler yerde hareketsiz yatan adamı görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibi, Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi.

DUVAR YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Cinayet büro ekipleri, 'Ölü' yazan duvarın dibinde cesedi bulunan Aydın'ın bir tatlıcıda hamur ustası olarak çalıştığını ve kalp hastası olduğunu tespit etti.

DARP İZİ GÖRÜLMEDİ

Polis, Aydın'ın cansız bedeninin yoldan geçen yayalar tarafından görülmemesi için ekip araçlarıyla önlem aldı. Vücudunda herhangi bir darp ve dış müdahale bulunmayan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.