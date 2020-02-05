Adana'da bir kişiye sokak ortasında silahlı saldırı

Adana’nın Seyhan İlçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde, Ali T. ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
TİCARİ TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Tabancayla bacağından vurulan Ali T. yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Olayı gerçekleştiren ismi öğrenilemeyen 2 kişi ticari taksiye binip hızla kaçmaya başladı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri Çukurova ilçesi Çatalan Köprü üzerinde ticari taksiyi kıskıvrak yakalandı. Olayı gerçekleştiren 2 kişiyle birlikte taksi sürücüsü de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.