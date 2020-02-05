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Adana'da bir kişiye sokak ortasında silahlı saldırı

Adana’da bir kişiye sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyen şahıslar, olay yerinden ticari taksi ile kaçmaya çalışırken polisler tarafından yakalandı.

İHA | 05.02.2020 - 04:46..
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Adana’nın Seyhan İlçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde, Ali T. ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

TİCARİ TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Tabancayla bacağından vurulan Ali T. yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Olayı gerçekleştiren ismi öğrenilemeyen 2 kişi ticari taksiye binip hızla kaçmaya başladı.

Adana'da bir kişiye sokak ortasında silahlı saldırı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Çukurova ilçesi Çatalan Köprü üzerinde ticari taksiyi kıskıvrak yakalandı. Olayı gerçekleştiren 2 kişiyle birlikte taksi sürücüsü de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da bir kişiye sokak ortasında silahlı saldırı

Adana'da bir kişiye sokak ortasında silahlı saldırı

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