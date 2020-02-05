İngiltere Federasyon Kupası 4. tur eşleşmesinde Shrewsbury Town ile karşılaşan Liverpool, rakibini yenerek bir üst tura çıktı.

2

Adana'da bir kişiye sokak ortasında silahlı saldırı

Adana’da bir kişiye sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyen şahıslar, olay yerinden ticari taksi ile kaçmaya çalışırken polisler tarafından yakalandı.