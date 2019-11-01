Adana'da bir kişiye yük treni çarptı

Adana'da Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan demir yolu olan tarihi Demirköprü üzerinde, Adana istasyondan yola çıkan yük treni, Demirköprü üzerine geldiğinde, köprüde bulunan bir kişiye çarptı.

VİNÇ İLE KÖPRÜDEN İNDİRİLDİ

Trenin makinisti durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı köprü üzerinden alamayacağı için durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köprü üzerine çıktı. İtfaiye ekipleri sedyedeki yaralıyı, itfaiye vinci ile köprüden indirdi. İsmi öğrenilemeyen yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.