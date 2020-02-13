Adana'da bir otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan araç, telefon direğine çarparak, direğin devrilmesi sonucu bir evin duvarının yıkılmasına sebep oldu.

4 YARALI

Kazada telefon direği ve evin duvarını yıkan otomobilin sürücüsü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME YAPILDI

Kazadan sonra araç içinde incelemeler yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, arka koltukta yaklaşık 2 bin TL ile ön koltukta ise poşet içerisinde çok sayıda anahtar bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.