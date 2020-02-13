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Adana'da bir otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

Seyhan ilçesi'nde otomobilin kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

DHA | 13.02.2020 - 09:55..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan araç, telefon direğine çarparak, direğin devrilmesi sonucu bir evin duvarının yıkılmasına sebep oldu.

4 YARALI

Kazada telefon direği ve evin duvarını yıkan otomobilin sürücüsü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Adana'da bir otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

Adana'da bir otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

İNCELEME YAPILDI

Kazadan sonra araç içinde incelemeler yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, arka koltukta yaklaşık 2 bin TL ile ön koltukta ise poşet içerisinde çok sayıda anahtar bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da bir otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

Adana'da bir otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

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