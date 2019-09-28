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Adana'da bir şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Sokak ortasında tartıştığı eşini bıçakla öldüren katil zanlısı koca emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA | 28.09.2019 - 03:57..
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Adana’nın Kozan ilçesinde sokak ortasında kadın cinayeti meydana geldi...

Tufanpaşa Mahallesi Gazi Rahmi Enişte Sokak’ta meydana gelen olayda, Melike Ç. (19) kaynanası Hatice Ç.’nin evine kocası Sezer Ç. (21) ile barışmak için geldi. Bir süre sonra çift tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Melike Ç. evden hızlıca çıkıp uzaklaşmaya çalıştı. Evi terk eden kadını kocası Sezer Ç. elektrikli bisikleti ile takip edip yakaladı.

4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Öfkeli koca eşini dört yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Melike Ç. kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından katil zanlısı koca Sezer Ç. polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan katil zanlısı Sezer Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliye Sarayı’na sevk edildi.

Adana'da bir şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Adana'da bir şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

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