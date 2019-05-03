Eroinle yakalanıp 'İçiciyim' diyen torbacı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesinde ara sokaklarda Onur A. ile Mehmet B.’nin eroin sattığı ihbarını aldı.

ÜZERİNDEN 7 GRAM EROİN ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen polis, zanlıların olduğu sokağa baskın yaptı. Zanlılar baskında yakalanırken, Onur A.’nın üzerinden 7 gram eroin çıktı. İki zanlı da sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

"İÇİCİYİM" DEDİ, TUTUKLANDI

Zanlılar, uyuşturucu ticareti yaptıklarını kabul etmedi. Üzerinde eroin yakalanan zanlının, içici olduğunu söylediği öne sürüldü. Bu nedenle zanlıların kan örneği de alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Onur A. tutuklanırken, Mehmet B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







