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Eroinle yakalanıp 'İçiciyim' diyen torbacı tutuklandı

Sokakta eroin sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı; diğeri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA | 03.05.2019 - 08:44..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesinde ara sokaklarda Onur A. ile Mehmet B.’nin eroin sattığı ihbarını aldı.

ÜZERİNDEN 7 GRAM EROİN ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen polis, zanlıların olduğu sokağa baskın yaptı. Zanlılar baskında yakalanırken, Onur A.’nın üzerinden 7 gram eroin çıktı. İki zanlı da sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Eroinle yakalanıp 'İçiciyim' diyen torbacı tutuklandı

"İÇİCİYİM" DEDİ, TUTUKLANDI

Zanlılar, uyuşturucu ticareti yaptıklarını kabul etmedi. Üzerinde eroin yakalanan zanlının, içici olduğunu söylediği öne sürüldü. Bu nedenle zanlıların kan örneği de alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Onur A. tutuklanırken, Mehmet B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eroinle yakalanıp 'İçiciyim' diyen torbacı tutuklandı




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